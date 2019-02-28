Коломна, Московская область, 28 февраля, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля 2019 г., в Люберецком городском суде должны были состояться заседания по двум делам талышского общественно-политического деятеля, журналиста и ученого Фахраддина Абосзода (Аббасова): по делу об отказе на предоставление ему временного убежища на территории Российской Федерации (под председательством судьи Поповой М. Н.) и по делу об отказе на предоставление ему статуса беженца (под председательством судьи Аксеновой Е. Г.). Но оба заседания суда были перенесены — на 13 и 18 марта соответственно — вследствие исчезновения Ф. Абосзода из СИЗО г. Коломны, в котором он содержался с 7 сентября 2018 г. Примечательно, что в заседаниях не приняли участия представители прокуратуры, которые также были вызваны в суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Как стало известно из сведений, которые сотрудники пенитенциарного учреждения предоставили адвокату Ф. Абосзода по телефону, 27 февраля в СИЗО прибыли двое лиц, чья личность на данный момент не установлена, и представили документы из Генпрокуратуры, согласно которым они не возражают против освобождения Ф. Абосзода. На основании этих документов Фахраддин Абосзода был освобожден и в сопровождении этих неизвестных лиц покинул СИЗО. При этом личные вещи талышского ученого остались в камере — он уехал в легкой спортивной одежде. Теплой одежды ему не дали.

Ни Генпрокуратура, ни Люберецкая городская прокуратура до сих пор не предоставили никаких официальных сведений по данному инциденту.

Адвокат Ф. Абосзода подал заявление в полицию о пропаже своего подопечного.