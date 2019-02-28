Сибай, Башкирия, 28 февраля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова посетила Сибай, провела осмотр карьера, где выделяется серный смог, а также провела совещание по вопросу экологической обстановки в городе. Совещание прошло с участием врио главы Башкирии Радия Хабирова, главы администрации города Рустема Афзалова, генерального директора УГМК (Уральской горно-металлургической компании) Андрея Козицына, представителей прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Edik Algushaev Сибайский карьер

«Ситуация в Сибае сложная, и я понимаю людей, которые здесь живут. Росприроднадзор и Ростехнадзор, насколько мне известно, проводят на данном объекте проверочные мероприятия и то, что происходит в городе, нас не устраивает», — отметила Радионова.

По ее словам, профильные ведомства в ближайшее время проведут совместный анализ работы аналогичных карьеру объектов и выработают рекомендации для собственников, в которых будет указано, что необходимо предпринимать, во избежание подобных случаев.

«То, что происходит в Сибае для нас не новость, мы недавно обсуждали это у министра природных ресурсов. Мы понимаем, что необходимо вести диалог как с компанией, так и с администрацией. Сейчас УГМК совместно с научными институтами разработали план нормализации ситуации и уже приступили к его реализации. Продолжаются работы по постепенному подтоплению подземных горных выработок. Очень надеюсь, что качество воздуха заметно улучшится к 26 марта, как нам обещают представители компании», — заключила глава Росприроднадзора.

Напомним, аналогичный расчетный срок завершения работ по подтоплению карьера был указан в ответе председателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова на обращение одной из жительниц города. Накануне в ходе встречи с жителями Сибай директор УГМК Козицын расчетным сроком называл 20 марта. Ранее технический директор УГОК (Учалинского горно-обогатительного комбината) Ильяс Ахмедьянов уверял, что подтопление карьера закончат 20 марта. Во время визита в Уфу полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров говорил, что ликвидация очагов тления продолжится до «конца марта», врио главы Башкирии Радий Хабиров особым образом подчеркнул, что было установлено несколько сроков и последний из них — 20 марта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, процесс подтопления карьера начали 8 февраля, необходимо затопить около 100 метров карьера в высоту. С момента начала работ жители рассчитывали на улучшение ситуации со смогом, но этого не произошло. Практически ежедневно в городе фиксируется превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы и сероводорода в воздухе. Причем цифры превышения ПДК в некоторые дни внушительные — в ряде точек концентрация диоксида серы превышает предельную в 17,4 раза, в некоторых — в 23 раза.

Проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе начались еще в ноябре и связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

В феврале 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая. 15 пожилых жителей Сибая — в здравницу «Танып» в Аскинском районе. Еще 500 детей поедут в санатории Крыма в феврале-марте. 11 февраля 30 взрослых с бронхолегочными заболеваниями направили в санаторий «Талкас» Баймакского района, также туда отправились 20 детей с одним из родителей. 15 человек поехали в санаторий «Ассы» Белорецкого района. Сегодня, 20 февраля, 250 детей из Сибая приехали в Крым. Они будут отдыхат в санатории «Мечта» в Евпатории. Вторую группу еще из 250 детей в Крыму ждут 10 марта.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.