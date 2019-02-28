Москва, 28 февраля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Инфляция в России концу первого квартала 2019 года достигнет 5,5−6%, после чего начнёт снижаться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью периодическому изданию Международного валютного фонда.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По её словам, в настоящее время в России наблюдается временный рост инфляции — главным образом, вследствие повышения ставки НДС с начала 2019 года. С целью предотвращения роста инфляции Банком России была повышена ключевая ставка, отметила Набиуллина.

Напомним, что в соответствии с ранее представленным прогнозом ЦБ инфляция в России в результате ослабления рубля в конце 2018 года и повышения НДС должна достигнуть максимума в 5−5,5% в первом полугодии 2019 года. Затем, как ожидается, инфляция начнёт снижаться и в первой половине 2020 года вернётся к значению в районе 4%.