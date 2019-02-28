Ереван, 28 февраля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. 27 февраля в Тегеране после переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление о том, что Армения готова сотрудничать с Ираном в вопросе транзита, стать транзитной страной для иранского газа, и для решения этих вопросов наличествует политическая воля.

О транзите газа сказал также президент Ирана: «В контексте сотрудничества в области газа мы выразили готовность иранской стороны увеличить объемы поставок. Мы также готовы начать трехстороннее сотрудничество по экспорту газа в Грузию».

Представитель правительства Армении и эксперты уверяют, что существующий ирано-армянский газопровод позволяет существенно увеличить импорт иранского газа, в том числе и для транзита в Грузию.

Министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян 28 февраля в беседе с журналистами заверил, что можно увеличить импорт иранского газа.

«Эта возможность может только положительно повлиять на эффективное использование имеющейся в Армении инфраструктуры. Я считаю, что там есть неиспользованные объемы. Насколько мне известно из озвученных сегодня моими коллегами мнений, существующие сегодня мощности позволяют как минимум удвоить объемы», — сказал он.

Эксперт ООН по энергетическим вопросам Ара Марджанян сегодня в эфире Azatutyun TV сказал, что после модернизации армяно-иранского газопровода он сможет перекачивать около 2 млрд кубометров газа в год — ровно столько, сколько в течение года потребляет Армения.

«Существующий газопровод, введенный в эксплуатацию в 2007 году, имеет диаметр 70 сантиметров и был рассчитан на перекачивание примерно 1−1,2 млрд кубометров газа в год. Более важна следующая цифра: в последние десять лет газопровод использовался примерно на 33−37% своих возможностей. Мы получаем 300−400 млн кубометров в год, а можем получать 1−1,2 млрд кубометров. Это в том случае, если ничего сделано не будет. А если предпринять какие-то шаги, то можно будет получать до 2 млрд кубометров газа в год при том же диаметре трубы. Речь идет о переоснащении компрессорных станций, проверке узлов, о ряде мероприятий технического характера», — сказал он.

По словам Марджаняна, технически возможно, чтобы Армения обеспечивала половину своих потребностей за счет иранского газа и ежегодно переправляла в Грузию около 500 млн кубометров голубого топлива.

«500 млн — не случайное число, это число в последние годы неоднократно озвучивали наши грузинские коллеги. Это число образуется из примерно 200 млн кубометров транзитного газа, которые они забирают из поставляемого в Армению российского газа, и 300 млн кубометров, которые они берут от газопровода Баку-Эрзрум. Эти 500 млн кубометров — это примерно четверть потребностей Грузии», — пояснил эксперт.

Марджанян подчеркнул, что расширение армяно-иранского сотрудничества в газовой сфере позволит укрепить энергетическую безопасность Армении, сделав страну важным звеном в энергетическом коридоре север-юг.

По словам корреспондента иранской службы Радио Свобода Рубика Минасяна, в Иране всегда рассматривали армянский вариант для экспорта газа в Грузию.

«В рамках визита я подобных обсуждений в иранской прессе не встречал. Но поскольку у Ирана в последнее время много проблем с экспортом энергоносителей вообще, поскольку Турция сократила объемы, Ирак сократил объемы, ясно, что у Ирана будет большое желание экспортировать больше газа или нефти, будь то Армения-Грузия или Азербайджан-Грузия-Россия. В последнее время в Иране также обсуждались проблемы между Азербайджаном и Грузией, и они надеялись, что смогут занять место Азербайджана в Грузии», — сказал Минасян.

Разговоры об импорте Арменией иранского газа ведутся уже довольно давно. Каждый раз, после очередной встречи между армянскими и иранскими должностными лицами, в армянской прессе появляются статьи и анализы экспертов о том, что Армения может частично или полностью заменить российский газ иранским, и тем самым повысить энергетическую безопасность. Но каждый раз выясняется, что иранский газ дороже российского и как только Иран предложит выгодную цену, Армения рассмотрит данное предложение.