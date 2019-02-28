Киншаса, 28 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. В Конго четверо пациентов центра лечения Эболы в Бутембо сбежали от врачей, 28 февраля передает агентство Associated Press.

Первоначально власти сообщали о 32 из 38 больных Эболой в Бутембо, покинувших центр после нападения на него неизвестных боевиков. В настоящий момент все беглецы, кроме четверых, вернулись к врачам.

По словам врачей, четверо сбежавших пациентов представляют опасность для окружающих, так как «очень заразны».

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