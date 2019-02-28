Москва, 28 февраля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. США целенаправленно вынудили Северную Корею отказаться от разоружения, заняв слишком жесткую позицию. Такое мнение 28 февраля высказал депутат Государственной думы РФ, председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

Политик уверен, что урегулирование северокорейского кризиса невыгодно США. Поэтому переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которые прошли 28 февраля в столице Вьетнама Ханое, следует считать не провальными, а заранее продуманными американской стороной.

«Я не согласен с оценками. Провала нет. Все по плану. Представьте наоборот: договорились, все санкции снимают и полный отказ от ядерного оружия. Северная Корея никому не угрожает, и США должны уйти из Японии и Южной Кореи. США останутся ни с чем», — отметил Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели саммит в Ханое. Сперва главы США и КНДР провели 30-минутный разговор в формате тет-а-тет, после чего состоялся рабочий ужин в более широком составе. Однако прийти к соглашению стороны не смогли. Мероприятие стало второй встречей лидеров двух стран.