МИД РФ об участии российских депутатов в шествии в Баку: самоорганизовались
Москва, 28 февраля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 28 февраля не ответила на вопрос о причинах, побудивших российских парламентариев принять участие в шествии в Баку, которое состоялось 26 февраля и по заявлениям армянских официальных лиц носило антиармянский характер, и призвала задать этот вопрос участникам мероприятия.
«Мне кажется, было бы справедливо относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им, направить этот вопрос непосредственно тем, кто принимал участие в этом мероприятии. Мы уже говорили относительно того, что МИД не являлся соучредителем и соучастником данного мероприятия», — сказала Захарова. Высказывание об самоорганизации российских парламентариев не приведено в стенограмме брифинга на сайте МИД России, однако в прямом эфире брифинга, эти слова присутствуют.
Ранее свое недоумение по поводу участия российских парламентариев в этом мероприятии выразил спикер Национального парламента Армении Арарат Мирзоян с трибуны Совета Федерации России. Кроме того, посол Армении в России Вардан Тоганян назвал возмутительным факт участия депутатов РФ в шествии, «которое носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва доверия в регионе».
Как сообщалось ранее, 26 февраля в Баку состоялось шествие, которое было приурочено к Ходжалинским событиям 27-летней давности.
В нынешнем году к акции присоединились представители Государственной думы России. В состав делегации вошли заместитель председателя комитета ГД по международным делам Ирина Роднина, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.
27 февраля 1992 года силы самообороны НКР провели Ходжалинскую военную операцию, которая преследовала цель подавления огневых точек в Ходжалу, из которых вёлся регулярный ракетно-артиллерийский обстрел столицы республики — г. Степанакерта и близлежащих населённых пунктов, а также разблокирования автомобильной дороги из Степанакерта в райцентр Аскеран и единственного в новонезависимой республике аэропорта, расположенного вблизи Ходжалу.
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Данную операцию азербайджанская сторона представляет в качестве «специальной операции по уничтожению мирного азербайджанского населения». Однако, подразделения сил самообороны НКР оставили мирным жителям коридор для их безопасного ухода из зоны военных действий, о чём азербайджанская сторона была заранее предупреждена. Однако избежать жертв среди мирного населения не удалось.