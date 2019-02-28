Москва, 28 февраля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 28 февраля не ответила на вопрос о причинах, побудивших российских парламентариев принять участие в шествии в Баку, которое состоялось 26 февраля и по заявлениям армянских официальных лиц носило антиармянский характер, и призвала задать этот вопрос участникам мероприятия.

mid.ru Мария Захарова

«Мне кажется, было бы справедливо относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им, направить этот вопрос непосредственно тем, кто принимал участие в этом мероприятии. Мы уже говорили относительно того, что МИД не являлся соучредителем и соучастником данного мероприятия», — сказала Захарова. Высказывание об самоорганизации российских парламентариев не приведено в стенограмме брифинга на сайте МИД России, однако в прямом эфире брифинга, эти слова присутствуют.

Ранее свое недоумение по поводу участия российских парламентариев в этом мероприятии выразил спикер Национального парламента Армении Арарат Мирзоян с трибуны Совета Федерации России. Кроме того, посол Армении в России Вардан Тоганян назвал возмутительным факт участия депутатов РФ в шествии, «которое носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва доверия в регионе».

Как сообщалось ранее, 26 февраля в Баку состоялось шествие, которое было приурочено к Ходжалинским событиям 27-летней давности.

В нынешнем году к акции присоединились представители Государственной думы России. В состав делегации вошли заместитель председателя комитета ГД по международным делам Ирина Роднина, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

27 февраля 1992 года силы самообороны НКР провели Ходжалинскую военную операцию, которая преследовала цель подавления огневых точек в Ходжалу, из которых вёлся регулярный ракетно-артиллерийский обстрел столицы республики — г. Степанакерта и близлежащих населённых пунктов, а также разблокирования автомобильной дороги из Степанакерта в райцентр Аскеран и единственного в новонезависимой республике аэропорта, расположенного вблизи Ходжалу.

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Данную операцию азербайджанская сторона представляет в качестве «специальной операции по уничтожению мирного азербайджанского населения». Однако, подразделения сил самообороны НКР оставили мирным жителям коридор для их безопасного ухода из зоны военных действий, о чём азербайджанская сторона была заранее предупреждена. Однако избежать жертв среди мирного населения не удалось.