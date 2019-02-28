Москва, 28 февраля, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Переговоры лидеров США и Северной Кореи во Вьетнаме закончились перерывом для раздумий. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

The White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Можно считать переговоры как полный провал. Но я бы назвал это перерывом. Они разъехались и будут думать, каким образом можно дальше сближаться. Северная Корея показала, что она намерена ликвидировать свой ядерный центр и хочет, чтобы США сняли свои санкции. Не все, но хотя бы часть. Но США заняли позицию: вы разоружайтесь полностью, а мы посмотрим», — оценил переговоры Ким.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 28 февраля саммит в Ханое. Встреча закончилась на 2 часа раньше запланированного срока. Вашингтон в последствии заявил, что главная задача саммита не была достигнута.