Ижевск, 28 февраля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Медведь, гулящий по улицам Ижевска, сбежал из цирка, который приехал на гастроли в ДК железнодорожников. Дрессировщики быстро поймали сбежавшее животное.

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По данным регионального управления МВД, цирк приехал на гастроли из Пензы. Уже после представления медведь загадочным образом оказался на улице, однако дрессировщикам удалось быстро его найти и поймать. Медведя усадили в автомобиль, и цирковая труппа направилась по намеченному маршруту, сообщает Udm-info.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, в социальных сетях днем 28 февраля появились фотографии медведя, который встречался жителям на улицах Ижевска.

В частности, животное видели на улице Гагарина за ДК железнодорожников в Ленинском районе. Все фотографии сделаны издалека, пользователи побоялись приближаться к такому крупному медведю.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре прошлого года по улицам Тамбова гуляли сбежавшие из цирка пони и два верблюда.

Животных вскоре поймали, никакого вреда жителям города они не причинили. Сами пони и верблюды. по словам дрессировщика, тоже чувствовали себя нормально.