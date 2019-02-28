Калуга, 28 февраля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. 28 февраля в рамках акции «Я — гражданин России» были вручены паспорта 14 молодым калужанам. В торжественной церемонии участвовали глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге вручили 14 паспортов

«Сегодня в вашей жизни важное событие — вы получаете главный документ гражданина Российской Федерации — паспорт. Тем самым вы станете полноправными гражданами нашей страны, обретёте полный объём гражданских прав, — обратился к юным калужанам Александр Иванов. — Не забывайте, что вместе с правами гражданина, на вас ляжет и немалая ответственность: гражданство страны не только даёт права, но и налагает определённые обязанности. Вы должны своей хорошей учёбой и добросовестным трудом укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России. Воспитанниками центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» была подготовлена концертная программа.