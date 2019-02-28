Берн, 28 февраля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Правительство Швейцарии обсуждает возможность легализации продажи марихуаны в стране, передаёт 28 февраля Associated Press.

Carlos Gracia Марихуана

Сообщается, что по данным исследований, при населении в восемь миллионов человек марихуану в рекреационных целях употребляют порядка 200 тысяч жителей Швейцарии.

В связи с тем, что продажа данного вещества в Швейцарии запрещена, в стране процветает чёрный рынок.

Как уточняется, на данный момент речь идёт о запуске пилотных проектов по изучению всех плюсов и минусов продажи марихуаны. Ожидается что исследования могут продлиться до десяти лет, после чего полученные результаты будут проанализированы.