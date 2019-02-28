Лондон, 28 февраля, 2019, 19:31 — ИА Регнум. «Международный эталон» нефти, марка Brent, упала в цене ниже 66 за баррель, 28 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент баррель Brent оценивается в $65,97. Марка подешевела на 0,6% или 42 цента за баррель.

В то же время, марка WTI практически не изменилась в цене и даже показывает «условный рост» на 2 цента. Баррель WTI оценивается в $56,96.

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