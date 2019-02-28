Калуга, 28 февраля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги провёл приём граждан

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, к главе города обратился житель деревни Новоселки Александр Трошин по вопросу обустройства пешеходного перехода на трассе Р-132. В районе автобусной остановки требуется сделать разъём, так в настоящее время, высадившиеся пассажиры вынуждены перелезать через отбойник, также необходимо обеспечить возможность проезда для аварийных служб.

«В деревне Новоселки проживает порядка 30 человек, они не должны испытывать неудобств и, тем более, подвергать свою жизнь опасности, — подчеркнул Александр Иванов. — Вопрос будет проработан с участием специалистов управления городского хозяйства и рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения».

Жители дома № 11/2 по площади Победы обратились по вопросу проведения текущего ремонта подъездов. Дом был построен в 1968 году, последний раз текущий ремонт проводился ещё в советские годы. В плохом состоянии находится входная группа, окна, отваливается штукатурка, управляющей компанией были срезаны батареи в подъезде.

Вызывает беспокойство и работа системы отопления: требуется проверка и прочистка системы. На текущий ремонт жильцами собрано порядка 150 тысяч рублей, но главной проблемой дома является управляющая компания — УК «Жилсервис плюс» — один из аутсайдеров рейтинга, подготовленного Государственной жилищной инспекцией.

«Первое, что необходимо сделать жильцам дома, это провести собрание и принять решение о смене управляющей компании, — уверен Александр Иванов. — В вопросах текущего ремонта жилого фонда всё зависит от грамотных действий УК. Компанию «Жилсервис плюс» не назовёшь добросовестной, она — один из лидеров по количеству жалоб жителей и невыполненных предписаний ГЖИ, сейчас она близка к тому, чтобы лишиться лицензии. Подобные недобросовестные компании тянут деньги с жителей, но ничего не делают, они должны уйти с рынка управления многоквартирными домами».

Глава городского самоуправления рекомендовал жителям выбрать добросовестную управляющую компанию, которой и поручить проведение текущего ремонта, в том числе в счёт будущих платежей.

«Кроме того, новой управляющей компании совместно с МУП «Калугатеплосеть» необходимо будет провести полную проверку системы отопления и устранить выявленные неисправности», — подвёл итог обсуждения Александр Иванов.

Зоя Аверичева обратилась вопросу платежей за вывоз ТКО.

Пять месяцев в году она проживает в деревне, в результате ей придётся одновременно платить за вывоз коммунальных отходов и по месту прописки и по месту проживания.

«Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами работает только два месяца, — отметил Александр Иванов. — Разумеется, будут вскрываться недочёты и шероховатости, данный вопрос необходимо будет проработать совместно с руководством Регионального экологического оператора и выйти на приемлемое решение».