Москва, 28 февраля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Официальный представитель компании Yamaha на российском рынке объявил об отзыве 69 мотоциклов из-за выявленных дефектов. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

(сс) olafpictures Мотоцикл Yamahа

Как уточняется, отзыву подлежат мотоциклы Yamahа XP530D-A, реализованные в период с мая 2017 года по декабрь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств названо возможное использование неоптимального программного обеспечения блока управления двигателем (ECU).

«В некоторых ситуациях, когда дроссельная заслонка немного приоткрыта на холостых оборотах, топливно-воздушная смесь может оказаться слишком бедной для нормальной работы двигателя. Бедная смесь может вызвать хлопки в выхлопной системе или вызвать остановку двигателя», — говорится в сообщении.

Также мотоциклы отзываются по причине того, что в конструкции вариатора был использован более тонкий и лёгкий приводной ремень, срок службы которого может значительно сокращаться даже при несущественных повреждениях в процессе эксплуатации, что может привести к его неожиданному и непредсказуемому обрыву.

Сообщается, что на отзываемых транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование блока управления двигателем, а ремни вариатора будут заменены на модифицированные. Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.