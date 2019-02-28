Тамбов, 28 февраля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году будут построены пять новых детских садов — в городах Тамбов и Кирсанов, Мичуринском и Тамбовском районах, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест. И в Тамбовской области эта задача успешно выполняется. Обеспечение доступности дошкольного образования является одним из приоритетов политики главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Всего же в рамках реализации национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в Тамбовской области до 2021 года будет построено 14 детских садов. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

И сегодня ход строительства детского сада-яслей в селе Старое Хмелевое Мичуринского района проинспектировал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры области Александр Борзых. Сейчас здесь идет закладка фундамента. Детский сад, рассчитанный на три группы (50 мест), строится по новому, специально разработанному проекту. Он станет здоровьесберегающей образовательной площадкой, где будет обеспечено полноценное развитие малышей от двух месяцев до трех лет.

Как пояснили в управлении образования и науки области, при организации питания детей первого года жизни будет максимально сохраняться грудное вскармливание. Для этого в детском саду будут обустроены комнаты матери и ребенка. Для укрепления психического и физического здоровья малышей будут действовать различные кружки: «Футбол с пеленок», «Пляшут наши ручки», «Танцуем вместе с мамой», «В мире LEGO» и многие другие.

С 2018 года Тамбовская область является участником ведомственного проекта Минпросвещения России «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». Как раз по этой программе и ведется строительство данного детского сада. Объем финансирования превышает 70,3 млн рублей. Свои двери детский сад откроет уже в этом году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, планируется, что в 2019 году в регионе откроются также две новые школы — в Мичуринске и Рассказово.

На строительство мичуринской школы выделено почти 877 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Проект учебного заведения можно назвать уникальным. Здесь создана полноценная спортивная инфраструктура. Есть бассейн, спортзалы, стадион. Занятия здесь начнутся с 1 сентября.

Школа в городе Рассказово состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры. Появление этого образовательного учреждения имеет особое значение для горожан, ведь в Рассказово не строили новых школ в течение последних 30 лет. Учебное заведение получило название «Школа — Центр современных индустриальных технологий».

Строительство образовательного учреждения началось в 2017 году. Финансирование шло из федерального, областного бюджетов. Всего выделено 845,5 млн рублей. Причем построена школа была уже в конце декабря прошлого года.