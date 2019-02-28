Кострома, 28 февраля, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Костромские власти намерены обследовать все многоквартирные дома-памятники и выделить их в отдельную программу для капитального ремонта, сообщает областное телевидение «Русь». К такому решению пришли депутаты, общественники, представители инспекции по охране объектов культурного наследия, Фонда капремонта и муниципальные власти, которые обсудили проблему домов-памятников в областной Думе.

(сс) Sergey Rodovnichenko Кострома

Всего таких домов в регионе более 400, большая часть которых находится в плачевном состоянии. В 2017 году было отремонтировано 21 историческое здание, в 2018 — 6. Такой спад работ в Фонде капремонта объясняют несколькими причинами: длительным сроком подготовки экспертиз и разрешительных документов, сложность работ и низкая собираемость средств с жителей.

«Срок окупаемости у них в среднем за один вид работы составляет 27−28 лет в среднем. Если мы сделали 27 домов и при этом потратили большое количество денег — 50 миллионов. Эти дома собирают всего 4 миллиона рублей. То есть мы за счёт других собственников делаем эти дома. Это прекрасно понимаем. И поэтому мы просим и региональные власти, и депутатов, чтобы они тоже оказали нам помощь в поиске источников финансирования», — отмечает генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области Алексей Родионов.

По итогам встречи стороны договорились провести масштабное обследование домов-памятников, чтобы определить объем работ и средств для проведения ремонтных работ.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году в Костромской области отремонтировали 231 объект культуры. На данные цели было потрачено 52,6 миллионов рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Это на 20% больше, чем в 2017 году.

Как отмечают в пресс-службе, на объектах были заменены кровли, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, проведены косметические ремонты помещений и фасадов и работы по обеспечению пожарной безопасности.