Ашхабад, 28 февраля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. С 2019 года в честь Международного женского дня туркменским женщинам будут вручать в качестве подарка от имени главы государства по 60 манатов (1 130 рублей). Соответствующее постановление подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

David Stanley

Отметим, что новая сумма подарка стала на 20 манатов (377 рублей) или на 50% больше, чем та, которую туркменистанки получали в предыдущие годы в канун праздника 8 марта.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 2011 года, туркменские женщины ежегодно получали в подарок от лица президента Гурбангулы Бердымухамедова по 40 манатов (753 рубля).

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