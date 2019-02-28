Президент Сенегала переизбрался на второй срок
Дакар, 28 февраля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. На президентских выборах в Сенегале победил действующий глава государства Маки Салл, 28 февраля передает агентство Associated Press.
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Маки Салл
Согласно подсчету избирательной комиссии, Салл выиграл президентские выборы с 58,27% голосов избирателей, его основной соперник Идрисса Сек набрал 20,50%.
Кандидат от оппозиции Идрисса Сек уже заявил, что не будет оспаривать результаты прошедших выборов.
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