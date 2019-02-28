Дакар, 28 февраля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. На президентских выборах в Сенегале победил действующий глава государства Маки Салл, 28 февраля передает агентство Associated Press.

(сс) MONUSCO Photos Маки Салл

Согласно подсчету избирательной комиссии, Салл выиграл президентские выборы с 58,27% голосов избирателей, его основной соперник Идрисса Сек набрал 20,50%.

Кандидат от оппозиции Идрисса Сек уже заявил, что не будет оспаривать результаты прошедших выборов.

Читайте также: Президент Сенегала Маки Салл готов победить на выборах