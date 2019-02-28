Калуга, 28 февраля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие совещании, посвящённом подведению итогов работы избирательных комиссий города в 2018 году.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили работу избиркомов в прошлом году

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в совещании также участвовали председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов, городской голова Дмитрий Разумовский, руководители подразделений Городской управы, председатели территориальных избирательных комиссий, председатели и члены участковых избирательных комиссий.

В ходе совещания обсуждались итоги прошедших выборов президента России, были затронуты вопросы повышения активности и правовой грамотности избирателей, привлечения к участию в выборах молодёжи, актуализации списков избирателей и внедрения технических новаций.

Глава городского самоуправления Калуги поблагодарил членов избирательных комиссий за слаженную и профессиональную работу, а также отметил активную работу избирательных комиссий по повышению правовой культуры и активности молодых избирателей.

«В Калуге регулярно отмечается День молодого избирателя, для студентов и школьников проводятся викторины по избирательному праву, интеллектуальные и деловые игры, такие как «Битва разумов», — рассказал Александр Иванов. — Всё это позволяет познакомить молодёжь с основами избирательной системы, повысить их интерес к участию в общественной и политической жизни, способствует повышению правовой грамотности и формированию активной жизненной позиции. И в дальнейшем необходимо уделять особое внимание работе с подрастающим поколением, с будущими избирателями, с теми, кто впервые будет принимать участие в выборах. Первые выборы для молодых избирателей должны стать праздником и запомниться на всю жизнь».