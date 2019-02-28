Москва, 28 февраля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Мера пресечения содержащемуся в СИЗО нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину должна быть изменена в случае подтверждения медиками ухудшения состояния его здоровья. Об этом заявила 28 февраля зампредседателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, передаёт Sport 24.

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

По её словам, на организацию допуска медицинского персонала к спортсмену может потребоваться время.

Адвокатам Кокорина необходимо получить разрешение на проведение осмотра у руководства следственного изолятора, после чего врачи «Зенита» смогут посетить футболиста, отметила Меркачева.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее на наделе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству столичного управления ФСИН с просьбой допустить к Александру Кокорину врачей «Зенита».

В январе стало известно, что у спортсмена обострилась травма колена, из-за которой он уже перенёс операцию в марте 2018 года, и в случае дальнейшего содержания в СИЗО ему может понадобиться операция по замене коленного сустава на протез.