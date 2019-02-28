Бангкок, 28 февраля, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Российские туристы, застрявшие в Таиланде из-за закрытия воздушного пространства Пакистана, вылетели в Москву, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

(сс) byeangel Самолет авиакомпании Thai Airways

«Рейс из Бангкока в Москву вылетел с опозданием, 28 февраля», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее сообщила RNS, всего из Бангкока не могли вылететь около 200 российских граждан — пассажиров авиакомпании Thai Airways.

Как передавало ИА REGNUM, накануне компания Thai Airways сообщила о временной отмене из соображений безопасности рейсов из Таиланда в Пакистан, а также в Лондон, Москву и Франкфурт на фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном.

Представители авиакомпании заявляли, что следят за развитием ситуации и ищут возможности для изменения маршрутов авиарейсов.