Брянск, 28 февраля, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз на закрытом совещании 27 февраля заявил, что взяточники — его личные враги, сообщили «Брянские новости».

Константин Маковский. Секрет. 1884

По информации издания, на совещании присутствовали заместители губернатора, директора департаментов, главы администраций и градоначальники Брянска. Представителей прессы на этом мероприятии не было.

«Все должны задуматься, что оставят своим детям и внукам. Или созидатели, уважаемые люди, или преступники. Взяточники — это мои личные враги и враги общества», — заявил Богомаз.

Гневную реакцию губернатора, предположительно, вызвал скандал с брянской чиновницей, ставшей фигуранткой уголовного дела. Как уже сообщало ИА REGNUM, заместительницу главы Володарской районной администрации города подозревают в получении взятки в 50 тысяч рублей. Следователи предполагают, что из-за взятки в декабре 2018 года в Володарском районе Брянска безнаказанно работали несанкционированные ёлочные базары.