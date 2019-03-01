Берлин, 1 марта, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Германия и Франция будут строить новую экономику Европы — сильную и достаточно защищенную от разрушительных политических влияний извне. Сможет ли новый союз европейских стран-лидеров преодолеть влияние проамериканских лимитрофов, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как заявили министры экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, в Евросоюзе будут созданы новые корпорации. В качестве примера конкретного шага новой европейской стратегии в области индустрии министры привели создание нового франко-германского предприятия по производству аккумуляторов для электромобилей. До сих пор такие масштабные проекты наталкивались на сопротивление Брюсселя, как в случае с запрещенной попыткой слияния немецкого Siemens и его французского «коллеги» Alstom. Две эти машиностроительные корпорации в случае слияния стали бы конкурентно непреодолимы, так мотивировал Брюссель свой запрет.

Но в наступающую эпоху, когда старые модели глобализации трещат по швам, только такие масштабные проекты и смогут достаточно обезопасить экономику от грядущих потрясений. Так что «бунт» Германии и Франции, пообещавших развивать индустрию, невзирая на идеологические одергивания со стороны защитников «свободной конкуренции», весьма понятны. Другой вопрос — найдется ли в этой новой, более стабильной Европе место для целой когорты тех, кто сделал своим основным занятием дестабилизацию под девизом «отражения российской агрессии», т. е. восточноевропейским лимитрофам.

Читайте статью Париж и Берлин перезапускают идею Союза угля и стали и другие статьи Александра Запольскиса.