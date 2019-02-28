Москва, 28 февраля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Санкции США, предполагающие запрет на операции с валютными свопами России, могут повлиять на курс национальной валюты РФ. Об этом директор Института проблем глобализации Михаил Делягин 28 февраля рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя проект «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля», опубликованный на сайте Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Операции своп — это серьезно, это чувствительно, — сказал Делягин. — Потому что для поддержания курса национальной валюты Банк России должен осуществлять подобного рода операции. Это не является проблемой с точки зрения пополнения запасов, но это является неприятной вещью с точки зрения текущего влияния на курс национальной валюты. Но есть маленькая проблема, о которой американцы, разумеется, не слышали — Банк России официально отказался от всякого влияния на курс национальной валюты еще в 2013 году. Может быть, он, конечно, свои клятвенные обещания нарушает, но с формальной точки зрения здесь все в порядке».

Напомним, что проект «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля», опубликованный на сайте Конгресса США, предполагает запрет на операции с российским госдолгом, к которому авторы законопроекта отнесли и «валютные свопы сроком более 14 дней», а также «любые другие финансовые инструменты со сроком погашения более 14 дней, выпущенные российскими финансовыми институтами от лица правительства России или рассматриваемые США как представляющие российский госдолг».