Коломна, Московская область, 28 февраля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование по факту крушения легкомоторного самолёта в Московской области. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе МАК.

Легкомоторный самолет

Отмечается, что для установления всех обстоятельство произошедшего сформирована специальная комиссия, которая уже приступила к работе.

Напомним, ранее сегодня при падении легкомоторного самолёта на нежилое дачное строение в СНТ «Отдых» близ Коломны погибли два человека — пилот и пассажир самолёта. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту инцидента.