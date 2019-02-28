Кострома, 28 февраля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В текущем году костромским аграриям планируется оказать поддержку на более чем 46 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Также в регионе изменен порядок предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.

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Согласно принятому документу, аграрии «смогут получать финансовую поддержку в рамках текущих посевных работ, а не по итогам прошлого года».

«Кроме того, предусматривается увеличение размеров субсидии. В частности, повлиять на размер субсидии могут показатели интенсивности использования посевных площадей, известкования и страхования посевов. […] Изменения коснулись и списка получателей субсидий. В него добавлены научные организации, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции», — отмечают в пресс-службе.

Местные власти надеются, что новый порядок предоставления финансовой поддержки «позволит стимулировать аграриев региона эффективней использовать получаемую поддержку, точнее планировать посевные площади в текущем году, создаст условия для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и рентабельности сельхозорганизаций, занимающихся растениеводством».

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году сельхозпредприятия в Костромской области потратили на модернизацию оборудования более 254 миллионов рублей. Сумма государственной поддержки на данные цели составила 84,3 миллиона рублей, из них 79 миллионов — средства областного бюджета.

Для «оптимизации процессов и использования трудовых ресурсов» глава региона Сергей Ситников потребовал разработать «эффективные механизмы стимулирования покупки аграриями высокопроизводительной техники».

«Меня абсолютно не устраивает подход департамента, который был актуален в 70−80-х годах — «чем больше тракторов, тем лучше». Там, где качественно занимаются аграрной экономикой, не говорят о потребности в огромном количестве тракторов. Сегодня эффективность нужно измерять не в лошадиных силах на гектар, а в производительности. В обработке, в посеве, в уборке», — отметил Сергей Ситников.