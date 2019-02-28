Москва, 28 февраля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова.

Kemlin.ru Сергей Миронов

«Историческая принадлежность Южных Курил неоспорима — эти острова были, есть и должны оставаться нашими территориями. А для того, чтобы подчеркнуть эту принадлежность, предлагаю подкрепить историю географией и переименовать Курильские острова. Назвать их очень просто — Русскими», — заявил Миронов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом, по мнению депутата, в кратчайшие сроки нужно решить вопрос о переименовании архипелага Хабомаи.

«Имена большинства других Курильских островов даны айнами, местным коренным населением, а вот Хабомаи — это топоним абсолютно японский. Зачем нам среди наших островов иметь японское название?» — рассуждает Миронов.

Таким образом парламентарий предлагает прекратить любые фантазии на тему дальнейшей судьбы Курил.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Япония настаивает на подписании мирного договора, в рамках переговорного процесса речь идет о решении вопроса принадлежности Курил.