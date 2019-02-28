Москва, 28 февраля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Конгресс США хочет запретить операции с ценными бумагами Банка России, хотя таких бумаг Центробанк РФ не выпускает. Об этом 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя проект «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля», опубликованный на сайте Конгресса США и предусматривающий запрет на операции с российским госдолгом, к которому американцы отнесли и некие ценные бумаги, «выпущенные Банком России».

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

«Что касается запрета покупать ценные бумаги Банка России, то я не понимаю, что имеется в виду, — сказал Делягин. — Облигации федерального займа выпускаются Минфином РФ. Может быть, они имели в виду, что РФ начнёт исхитряться для обхода санкций и ценные бумаги начнёт пускать ЦБ РФ? Наверное, имеется в виду работа на опережение. Простите, но Банк России взаймы не берёт. Если, конечно, не считать наличные деньги, которые формально являются билетами Банка России, и формально это долговое обязательство Банка России. Но, насколько мне известно, мы наличные деньги в товарных количествах американцам не продаём».

Напомним, что на сайте Конгресса США был опубликован проект «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля», согласно которому срок, что даётся президенту США на введение санкций против российского госдолга, ограничивается 60 днями вместо 90, а сам запрет должен начать действовать через 90 дней после вступления закона в силу.