Рязань, 28 февраля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Взрыв и пожар на магистральном газопроводе произошёл днём 28 февраля в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

62.mchs.gov.ru Пожарные машины

По информации ведомства, ЧП произошло около 15:10 мск в районе населённого пункта Троицкое Сараевского района. Порыв с последующим возгоранием произошёл на 363-м километре магистрального газопровода Петровск — Елец.

К 16:30 возгорание удалось ликвидировать. В борьбе с огнём было задействовано 19 человек и семь единиц техники.

По информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Подача топлива по газопроводу была временно приостановлена. Для расследованием причин аварии сформирована специальная комисси.