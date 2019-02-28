Владимир, 28 февраля, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области на заседании 28 февраля отказались включать в повестку вопрос о создании рабочей группы, которая занималась бы вопросами перехода региона на новую схему обращения с отходами, сообщила «Владимирская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

О необходимости такой группы заявил депутат КПРФ Максим Шевченко по итогам проведённого 27 февраля круглого стола. Он предложил полностью запретить ввоз во Владимирскую область мусора из других регионов.

«Я предлагаю, чтобы Заксобрание выработало комитет или постоянно действующую комиссию независимого контроля, куда бы вошли как депутаты Заксобрания, так и представители общественности, которые получили бы доступ на любую территорию, которая подозревается в том, что на ней есть незаконной или полузаконный полигон…

Мы будем требовать, чтобы были озвучены все тайные соглашения. В ходе избирательной кампании мы слышали о неких договоренностях Светланы Юрьевны Орловой с Сергеем Семеновичем Собяниным. Хотелось бы, чтобы эти документы были опубликованы, если они есть. Мы будем требовать полной блокады всех мусороперевозок из других регионов на территорию Владимирской области. Каждая машина, которая приезжает из другого региона, должна проверяться кордонами ГИБДД, специальными санитарно-эпидемиологическими кордонами, которые должны быть созданы в области — указом губернатора, решением Заксобрания и так далее. Либо все соглашения станут публичными, либо мы возьмем все под общественный контроль», — заявил Шевченко.

Однако на заседании против включения этого вопроса в повестку дня проголосовали 20 депутатов — перевесив 11 голосов «за» и трёх воздержавшихся. Шевченко обвинил народных избранников в поддержке «мусорного лобби».

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Владимир Сипягин ранее заявлял, что новая территориальная схема обращения с отходами исключит ввоз в регион мусора из других субъектов РФ. «Мусорная» реформа на территории области отложена на год из-за неготовности регионального оператора. В настоящий момент территориальную схему корректируют с формированием нового перечня объектов обработки, утилизации и захоронения отходов, оптимизацией перевозки отходов до объектов их захоронения, а данные о фактических объёмах транспортирования отходов и площадках накопления ТБО, схемы их размещения, реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляющих отходы на объекты их размещения, уточняют.