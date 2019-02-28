Севастополь, 28 февраля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Севастопольские депутаты попросили Госдуму РФ уточнить федеральное законодательство о контрольной деятельности парламентов страны не для того, чтобы сводить счёты с губернатором или правительством, а для прояснения ряда принципиальных деталей, которые нигде не прописаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявила спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«У любого парламента РФ, кроме законодательной функции, есть ещё и контрольная деятельность. Она оговорена федеральным законодательством в общих чертах, но многие нюансы в нём не прописаны. Федеральный закон о парламентском контроле касается исключительно Федерального собрания. Да, у нас работает свой субъектовый законопроект, но далеко не во всех регионах страны он есть», — отметила Алтабаева.

По её словам, вопрос об усилении парламентского контроля уже давно обсуждается на всех уровнях власти.

«В частности, он поднимался в 2018 году на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, где было чётко сказано, что такой законопроект уже разрабатывается. Сегодня в стране реализуются серьёзные нацпроекты, и контроль со стороны Госдумы, Федерального собрания усиливается. А со стороны региональных парламентов — нет. Хотя в субъектах, помимо федеральных, есть ещё и свои местные программы и стратегии. Поэтому, конечно, было бы лучше для всех прописать детали и подробности этого процесса, унифицировать нормы контроля для более чёткой деятельности парламентов субъектов страны», — подчеркнула спикер Заксобрания.

Она также попросила не связывать эту инициативу с давним внутренним политическим противостоянием в Севастополе между правительством и местным парламентом.

«У нас в государстве, согласно Конституции, есть три независимые ветви власти, поэтому вопросы о каком-то противостоянии Заксобрания с правительством Севастополя тут неуместны. Мы не ограничиваем исполнительную власть, поскольку не имеем права этого делать, у нас есть свои обязанности. Контроль — не означает какие-то мелочные придирки, это чёткое соблюдение законодательства. Без всяких интриг», — добавила Алтабаева.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года губернатор города-героя Дмитрий Овсянников направил в Заксобрание письмо, в котором заявил, что контрольная деятельность местного парламента осуществляется с нарушением законодательства. С тех пор члены правительства города по требованию губернатора отчитываются о своей работе в большом зале правительства.