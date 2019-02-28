Самара, 28 февраля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. В Самаре уволен директор кладбища «Центральное», на котором группа неизвестных людей не позволила конкурентам из сферы ритуальных услуг похоронить умершего, сообщает 28 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя городских властей.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Напомним, 21 февраля к зданию регионального правительства жительница Самарской области привезла гроб с телом умершего мужа. На такой поступок женщина решилась после того, как группа неизвестных людей не позволила ей и родственникам покойного выкопать могилу на кладбище «Центральное».

По некоторым данным, инцидент стал результатом «войн могильщиков» за сферы влияния в похоронном бизнесе.

«Директор кладбища «Центральное» уволен», — цитирует агенство представителя Самарской городской администрации.

Дата и причина увольнения не уточняются.