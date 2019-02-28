Ярославль, 28 февраля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Власти Ярославля отменили обязательные требования по экологическому классу двигателей и цвету маршрутных такси — теперь они носят рекомендательный характер. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

City-yaroslavl.ru Маршрутные такси в Ярославле

Напомним, замена автопарка маршрутных такси началась при экс-мэре Ярославля Владимире Слепцове. Тогда власти Ярославля утвердили дополнительные требования, которые обязаны соблюдать все частные перевозчики, работающие в областном центре. В их числе — экологический класс не ниже ЕВРО-5, посадка и высадка пассажиров только на остановочных пунктах, объявление остановок, обеспечение экипажа автобуса форменной одеждой, оборудование автобусов видеорегистраторами, обеспечение водителей системой «hands free». Все это заставляло владельцев заменять старые автобусы на новые.

Сроком замены стало 1 сентября 2017 года, но тогда частные перевозчики не успели закупить красные автобусы. Тогда предпринимателям дали отсрочку до 1 апреля 2018 года. Но и после этой даты не все маршрутки в Ярославле покраснели. А с уходом мэра Владимира Слепцова они постепенно стали исчезать, на улицах все больше старых белых пазиков.

«В конце 2018 года в соответствии с изменениями федерального закона были внесены изменения в постановление мэрии по требованиям к перевозчикам, работающим по нерегулируемым тарифам — часть требований, в том числе по подвижному составу перешли в форму рекомендаций. При этом основные требования постановления сохранились в шкале оценки при проведении конкурсных процедур», — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Иными словами, инициатива экс-мэра Ярославля по обновлению маршрутных такси не нашла поддержки у новых городских властей. Ярославль не станет городом «красных маршруток».