Калуга, 28 февраля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области в настоящее время работают 3 тыс. 21 врач и 7 тыс. 941 медицинский работник со средним специальным образованием. Дефицит составляет 310 врачей и 390 средних медработников. По целевым направлениям от медицинских организаций области обучаются 673 студента-медика за счет средств федерального и областного бюджетов. На подготовку медицинских кадров и их социальную поддержку ежегодно из областного бюджета выделяется более 200 млн рублей, что позволило за три года сократить дефицит медицинских работников уже на 30%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам состоявшейся 28 февраля расширенной коллегии регионального министерства здравоохранения.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области Министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.

В докладе министр здравоохранения области Константин Баранов отметил, что в 2018 году общий коечный фонд лечебно-профилактических учреждений составил 5 тыс. 959 круглосуточных коек, на которых было пролечено 173 тыс. 857 пациентов, в том числе 27 тыс. 337 детей. Высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 9 тыс. 198 жителям региона, из них 731 ребенку. Коэффициент смертности снизился и составил 14,7 промилле. Снизилась и смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, некоторых инфекционных заболеваний, туберкулёза.

В регионе продолжилось развитие онкологической службы. Были открыты новые высокотехнологичные структурные подразделения, где внедрялись инновационные методики, телемедицина. До 2024 года запланировано за счет средств федерального и областного бюджетов закупить нового оборудования на сумму 801,7 млн рублей. На базе калужской городской больницы скорой медицинской помощи им. К. Н. Шевченко внедрялись современные методики в сфере хирургии, травматологии и ортопедии. Для врачей регулярно проводились мастер-классы специалистов ведущих клиник страны. Освоен ряд инновационных операций.

В калужской области в 2018 году родилось 10 тыс. 278 детей. Коэффициент рождаемости составил 10,2 на 1 тыс. населения, что выше, чем в среднем по ЦФО (9,9 на 1 тыс. жителей). Показатель младенческой смертности в регионе находился на уровне ЦФО — 4,7 промилле ‑ и ниже, чем по России в целом (5,1 промилле). Благодаря современным технологиям, применяемым в перинатальном центре, удалось на 20% добиться снижения смертности новорождённых.

В рамках пилотного проекта «Территория заботы» в 2018 году было открыто 50 гериатрических коек на базе двух калужских городских больниц, а также пять гериатрических кабинетов. Это позволило значительно улучшить оказание медицинской и социальной помощи пожилым гражданам.

В числе приоритетов на 2019 год Константин Баранов назвал сокращение дефицита медицинских кадров, дальнейшее развитие службы скорой помощи, создание межрайонных многопрофильных медицинских центров, организацию доставки населения к месту лечения специальными медицинскими автобусами и строительство на селе современных ФАПов.