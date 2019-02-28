Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан включен в состав военного совета Западного военного округа (ЗВО). Распоряжение об этом подписал 28 февраля президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Szfo.gov.ru Александр Гуцан

Этим же распоряжением из состава военного совета ЗВО выведены экс-полпред в СЗФО Владимир Булавин, ныне возглавляющий Федеральную таможенную службу, еще один бывший полпред в СЗФО Александр Беглов, ныне — врио губернатора Санкт-Петербурга, а также Георгий Полтавченко — экс-губернатор Северной столицы, ныне возглавляющий совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Беглов принимал участие в заседании военного совета ЗВО всего неделю назад, 21 февраля. В своем выступлении перед военнослужащими он заявил, что вся история Петербурга неразрывно связана с русской армией и флотом, а военные во все времена составляли значительную часть жителей Северной столицы. На военном совете ЗВО врио губернатора рассказал о перспективах сотрудничества Санкт-Петербурга с Министерством обороны.