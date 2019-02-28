Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил нового начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им стал генерал-майор полиции Роман Плугин.

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Указ главы государства от 28 февраля 2019 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Роман Плугин до сегодняшнего дня служил в должности начальника УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

Пост начальника петербургского Главка стал вакантен после назначения 8 февраля генерал-лейтенанта Сергея Умнова, руководившего петербургской полицией с 2012 года, помощником главы МВД России.

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Роман Плугин родился 10 марта 1975 года в Ставрополе. В 1996 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Начинал службу в милиции в Рязани. В 2010 году окончил Российскую академию госслужбы при президенте России.

Служил на руководящих должностях в Мурманской и Московской области, затем в Москве. В 2013 году — начальник отдела специальных операций ГУСБ МВД России. В декабре того же года возглавил УВД по ЮАО ГУ МВД по Москве.

Награжден медалью «За доблесть в службе» и медалью «За боевое содружество».