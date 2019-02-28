Тула, 28 февраля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Единая диспетчерская скорой медицинской помощи, которая создана в Тульской области. сегодня является лучшей в России. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил 28 февраля главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, ректор ПСПбГМУ им академика И.П. Павлова Сергей Багненко, который ознакомился с работой центра. Визит в Центр медицины катастроф, скорой и неотложной помощи, созданный в 2018 году, состоялся в преддверии открытия в регионе второй научно-практической конференции ЦФО «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи». В рамках конференции ее участникам была представлена система мониторинга жизнеобеспечения «Ангел» производства НПО «Сплав».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи»

В состав тульского Центра медицины катастроф, скорой и неотложной помощи вошли все подстанции скорой медицинской помощи региона. Центр ежедневно обрабатывает до двух тысяч звонков. На линии работают до 120 выездных бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают всю территорию региона.

«В Туле создана лучшая в стране единая диспетчерская, которая обеспечивает своевременную и правильную эвакуацию экстренных больных по всей области вне зависимости от местонахождения. С первой минуты обращения каждый человек является объектом пристального внимания специалистов, которые в комплексе обеспечивают не только поддержку до приезда и затем своевременный приезд бригады, но и выбор правильного направления госпитализации. Ранее такая возможность была только в крупных городах и региональных центрах. Тульская область стала первым регионом, где эта система накрыла всю территорию», — отметил Сергей Багненко.

«По поручению губернатора Алексея Дюмина совершенствованию работы скорой помощи было уделено особое внимание. Сегодня мы получили единую структуру, которая позволила эффективно управлять всеми бригадами скорой помощи. При поступлении вызова автоматически происходит определение ближайшей бригады, и именно она отправляется на вызов, вне зависимости от административного деления и привязки к учреждению. Сократилось время приема и передачи вызова: мы исключили лишние звенья и стали ближе к пациенту», — рассказал глава регионального минздрава Андрей Третьяков.

Глава ведомства также сообщил, что в дальнейших планах создания на базе центра отделения санитарной авиации. Также здесь заработает учебный класс для повышения квалификации сотрудников.