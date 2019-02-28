Ханой, 28 февраля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что США «предприняли усилия» для деэскалации конфликта между Индией и Пакистана, 28 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они шли на это, и мы предприняли усилия, чтобы остановить их», — заявил Трамп журналистам в Ханое.

По словам Трампа, в настоящий момент власти США ждут «достаточно хороших новостей» от Индии и Пакистана.

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