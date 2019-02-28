Сеул, 28 февраля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei расширит своё участие в развитии сотовой сети пятого поколения (5G) в Южной Корее. Huawei намерен увеличить вложения в инфраструктуру и расширить перечень оказываемых услуг, чтобы занять лидирующие позиции на рынке Южной Кореи.

Офис Huawei

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ключевым партнёром Huawei является LG Uplus, сотрудничество с которым будет углубляться. Так, например, LG Uplus уже использовал оборудование Huawei при развёртывании сети в Южной Корее, которая начнёт свою работу уже в марте. Однако Huawei намерен развивать взаимодействие и с небольшими местными операторами, создавать инфраструктуру также в отдалённых районах страны.

Компания не раскрыла объём средств, которые будут выделены на инвестиции.

Расширение присутствия Huawei на корейском рынке происходит на фоне введения санкций против компании в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Однако представители Huawei заверили, что компания не сотрудничает с китайскими спецслужбами и не использует оборудование для шпионажа.