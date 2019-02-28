Москва, 28 февраля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Участие российских высокопоставленных лиц в антиармянской акции в Баку 26 февраля никак не связано с официальной позицией Москвы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мне кажется, было бы справедливо относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им. Министерство иностранных дел России не являлось соучредителем, соорганизатором данного мероприятия», — заявила Захарова.

Официальная позиция России по этому поводу остаётся неизменной, подчеркнула она.

«Наша страна прилагает значительные, большие усилия в поиске путей мирного урегулирования этого конфликта. Мы и впредь будем уделять этому первостепенное внимание», — подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили о том, что в состоявшемся 26 февраля в Баку шествии, посвящённому событиям в Ходжалу, приняли также участие и российские депутаты Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев и Ирина Роднина.