* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 февраля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. 27 февраля официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Сухаил Шахин заявил, что вывод войск Соединённых Штатов Америки из Афганистана является ключом к миру в стране.

Американцы в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Сухаил Шахин сделал это заявление в ходе пресс-конференции в Дохе, где сейчас проходит пятый раунд переговоров между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США. 28 февраля переговоры временно приостановлены.

Представитель политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре сказал, что после заключения мирного соглашения бойцы движения войдут в ряды солдат Национальной армии Афганистана.

Сухаил Шахин также добавил, что проведение прямых переговоров между центральным правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является вопросом внутреннего характера, который должен обсуждаться исключительно самими афганцами.