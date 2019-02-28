* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 28 февраля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. 27 февраля Национальный директорат безопасности Афганистана опубликовал официальное заявление, согласно которому на территории провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было уничтожено три укрытия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Навзад провинции Гильменд.

Среди уничтоженных укрытий была одна нарколаборатория и один тайный склад оружия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе операции силами безопасности было изъято 550 килограммов взрывчатки и 30 комплектов военной формы.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.