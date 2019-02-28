Москва, 28 февраля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении заместителя руководителя департамента здравоохранения столицы Ильи Пульнера. Текст документа опубликован 28 февраля на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В распоряжении указано, что Пульнер покидает должность по собственному желанию. Распоряжение подписано 27 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно об увольнении глав управ двух районов Москвы. Одного из них, бывшего руководителя района ДорогомиловоАлексея Чепикова вскоре арестовал суд.