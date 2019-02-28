Москва, 28 февраля, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына проходят в конструктивном русле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге, комментируя второй американо-северокорейский саммит, состоявшийся в Ханое 27−28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Позитивно оцениваем настрой президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на продолжение американо-северокорейского диалога», — заявила Захарова.

Она также выразила надежду, что переговоры будут подкреплены «реальными практическими шагами навстречу друг другу» и выдержаны в русле тех инициатив, которые были разработаны при участии России и Китая.

«Подтверждаем нацеленность России на укрепление многостороннего взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами и сопряжение совместных усилий в интересах всеобъемлющего урегулирования ситуации на Корейском полуострове», — добавила она.