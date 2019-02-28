На Украине мечтают о независимости, в РФ — о сохранении леса: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Киев мечтает об «энергетической независимости»;
- Литва приготовила БелАЭС «план-хулиган»;
- В Госдуме предлагают ввести эмбарго на экспорт леса из России;
- На трассе М-4 «Дон» произошёл конфликт с участием министра из Крыма;
- Возбуждено дело по факту массового отравления в московских школах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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