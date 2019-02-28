Москва, 28 февраля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Средняя стоимость литра бензина в России за период с 18 по 24 февраля снизилась на 3 копейки и составила 44,03 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за неделю также подешевело в среднем на 3 копейки — до 47,05 рубля за литр.

При этом за период с начала 2019 года бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо — на 1%.

По данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 19 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подешевел в Иркутске — на 1,3%.

Рост цен на бензин на 0,1% зафиксирован в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Симферополе и Нальчике.

В Москве цены на бензин за отчётный период в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге — понизились на 0,3%.