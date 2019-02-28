Белоруссия, 12 апреля, 2011, 15:01 — ИА Регнум. В связи с терактом в минском метрополитене 13 апреля объявлен Днем траура. Об этом 12 апреля сообщили в Минском городском исполнительном комитете (Мингорисполкоме).

Мресс-служба Мингорисполкома сообщает: "В связи с трагедией, произошедшей 11 апреля 2011 года в минском метрополитене, в городе Минске 13 апреля объявлен Днем траура. Такое решение принято в Минском городском исполнительном комитете".

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в 17.58 на центральной станции "Октябрьская" Московской линии метрополитена столицы республик Белоруссия произошел самый масштабный за всю историю страны теракт. По состоянию на утро 12 апреля скончались от полученных ранений 12 человек, около 160 обратились за медицинской помощью. Трое граждан России находятся в 3-й и 5-й городских клинических больницах.

Мэр Минска Николай Ладутько заявил, что семьи погибших в результате теракта в минском метрополитене получат компенсацию размером в $10 тысяч.

Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) открыл благотворительный счет для зачисления пожертвований пострадавшим во время взрыва 11 апреля на станции метро "Октябрьская".