На новом витке подъёма нефть «не успокоится»
Москва, 28 февраля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Недавний откат вниз с $67,80 до $64,50 по фьючерсам марки Brent вновь привлёк поток покупателей и сменился быстрым ростом. 27 февраля котировки снова подошли вплотную к психологической отметке в $67 за баррель. Уверенные покупки после коррекций традиционно подтверждают технически силу восходящего тренда, который явно царит на нефтяном рынке с начала года, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.
Катализатором движения 27 февраля вечером стал тот факт, что по данным Министерства энергетики США запасы сырой нефти неожиданно сократились за отчётную неделю сразу на — 8,65 млн баррелей, то есть сильнее всего с июля 2018 года. И без того давно готовый к следующему витку роста, нефтяной рынок не замедлил отреагировать — и, как итог, 28 февраля к концу дня почти полностью смог компенсировал понесённые потери на откате.
«Впрочем, было и без того очевидно, что то движение вниз 25 февраля происходило именно благодаря быстрому закрытию прибыльных позиций покупателей, которые давно стояли в рынке вверх и посчитали первую цель движения достигнутой: а такой первой очевидной целью уже долгов время на рынке считался как раз район $67−68 за баррель», — отметил эксперт.
До конца недели позитивные настроения, скорее всего, сохранятся, и рынок будет стремиться повторить, а может быть и переписать — хотя бы немного, но с ходу — февральские максимумы. Однако окончательно на новом витке подъёма, вероятно, движение не успокоится вплоть до достижения следующей целевой зоны: она находится между $69 и $72 за баррель, это, вероятно, станет всё-таки уже пределом роста нефтяных цен до конца весны.
«К таким выводам можно прийти, учитывая сложившийся на рынке динамичный баланс одновременно роста мирового спроса и добычи, а также понимание большинства участников рынка, что и прошлогодние $50, и прошлогодние же $85 были скорее экзотическими крайностями, на повторение которых не стоит всерьёз рассчитывать в ближайшем будущем,» — заключил Пушкарёв.
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