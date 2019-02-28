Москва, 28 февраля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Недавний откат вниз с $67,80 до $64,50 по фьючерсам марки Brent вновь привлёк поток покупателей и сменился быстрым ростом. 27 февраля котировки снова подошли вплотную к психологической отметке в $67 за баррель. Уверенные покупки после коррекций традиционно подтверждают технически силу восходящего тренда, который явно царит на нефтяном рынке с начала года, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Катализатором движения 27 февраля вечером стал тот факт, что по данным Министерства энергетики США запасы сырой нефти неожиданно сократились за отчётную неделю сразу на — 8,65 млн баррелей, то есть сильнее всего с июля 2018 года. И без того давно готовый к следующему витку роста, нефтяной рынок не замедлил отреагировать — и, как итог, 28 февраля к концу дня почти полностью смог компенсировал понесённые потери на откате.

«Впрочем, было и без того очевидно, что то движение вниз 25 февраля происходило именно благодаря быстрому закрытию прибыльных позиций покупателей, которые давно стояли в рынке вверх и посчитали первую цель движения достигнутой: а такой первой очевидной целью уже долгов время на рынке считался как раз район $67−68 за баррель», — отметил эксперт.

До конца недели позитивные настроения, скорее всего, сохранятся, и рынок будет стремиться повторить, а может быть и переписать — хотя бы немного, но с ходу — февральские максимумы. Однако окончательно на новом витке подъёма, вероятно, движение не успокоится вплоть до достижения следующей целевой зоны: она находится между $69 и $72 за баррель, это, вероятно, станет всё-таки уже пределом роста нефтяных цен до конца весны.

«К таким выводам можно прийти, учитывая сложившийся на рынке динамичный баланс одновременно роста мирового спроса и добычи, а также понимание большинства участников рынка, что и прошлогодние $50, и прошлогодние же $85 были скорее экзотическими крайностями, на повторение которых не стоит всерьёз рассчитывать в ближайшем будущем,» — заключил Пушкарёв.

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