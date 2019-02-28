Ярославль, 28 февраля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Мэр Ярославля занял последнее место в рейтинге образованности глав столиц российских регионов, который составил центр анализа социально-политических процессов и изучения общественного мнения «Черный куб». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Владимир Волков

В рейтинге учитывалось образование, полученное мэрами таких городов. Владимир Волков занял в нем 79 место, получив 7 баллов по разработанной агентством методике. По данным «Черного куба», Волков окончил ПТУ и Московский педагогический государственный университет, причем получил высшее образование «несвоевременно», то есть после 30 лет.

Выводы агентства опровергла мэрия Ярославля, заявившая о некорректности данных.

«Информация, заявленная в рейтинге Центра социальных инноваций «Чёрный куб», не соответствует действительности. У Владимира Волкова два высших образования, что подтверждают дипломы государственного образца», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Причина ошибки очевидна — отсутствие в открытых источниках подтвержденных данных об образовании мэра Ярославля. Информация об этом на сайте мэрии города появилась только 28 февраля, после публикации рейтинга.

Например, на «официальном сайте главы муниципального образования городского поселения Красково» (эту должность ранее занимал Волков) значится, что Владимир Волков окончил юридический факультет МПГУ им. Крупской. Вуза с таким названием не существует, а в МГПУ нет и не было юридического факультета (что логично для педагогического вуза). В ярославских СМИ распространялась информация о том, что Волков также получил образование в Гуманитарно-социальном институте по специальности «государственное и муниципальное управление». Например, портал «ЯрНьюс» получил эту информацию от советника мэра Ярославля Елены Жильцовой. Гуманитарно-социальный институт — частное учебное заведение, он находится в поселке Красково и не имеет государственной аккредитации по данной специальности.

Но, как выяснилось, вся эта информация не соответствует действительности. В мэрии города ИА REGNUM предъявили электронные копии дипломов Владимира Волкова.

Согласно этим документам, нынешний мэр Ярославля окончил в 2011 году Московский педагогический государственный университет по специальности «юриспруденция». Вуз является государственным. Второй диплом (бакалавра) по специальности «государственное и муниципальное управление» глава города получил в 2017 году в Московском социально-педагогическом институте. Это частная образовательная организация. На момент получения Волковым диплома институт имел государственную аккредитацию по этой специальности, однако в 2018 году ее лишился — как и по большинству других программ.

Формально составители рейтинга неправы — они «забыли» второе высшее образование ярославского градоначальника. Сомнение вызывает и корректность критериев самого рейтинга. Он почти не учитывает реальный статус вуза, а также игнорирует форму обучения.

Однако нельзя не отметить и тот факт, что на юриста и госуправленца мэр Ярославля учился в педагогических вузах, оба образования он получил заочно. Вряд ли это образование можно считать блестящим.