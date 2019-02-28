Украина, 28 февраля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Украина может стать мировым лидером в аграрном секторе, если будет экспортировать на мировые рынки не сырьё, а бренды. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко во время выступления в Кировоградской области, сообщило 28 февраля информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко напомнил, что в 2018 году Украина собрала 70 млн тонн зерна и вошла в тройку крупнейших его поставщиков. Однако настоящее лидерство в данной отрасли возможно только при наличии современных технологий, а также крупных перерабатывающих предприятий.

«Украина должна выводить украинские бренды на мировые рынки», — подчеркнул Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые три квартала 2018 года экспорт украинской сельскохозяйственной продукции снизился на 27,8% и составил $12,9 млрд. Всего за 2018 год агросектор дал Украине 39% всех валютных поступлений в страну.

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